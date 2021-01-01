قامت شركة Apple آبل الأمريكية بتمديد برنامج الدعم المخصص لخدمة ومعالجة مشكلات صوت سماعات AirPods Pro اللاسلكية منسنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد عملية الشراء الأولى.
وبحسب موقع CNET فإن برنامج الدعم المقدم من شركة آبل لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro سيشمل معالجة السماعات التي تعاني من طقطقة أو أصوات ثابتة وكذلك مشكلات متعلقة بإلغاء الضوضاء النشطة.
وتقول شركة آبل عبر صفحة الدعم الرسمية إن خدمات البرنامج سيتم تقديمها للعملاء من خلال مقرات وفروع الشركة نفسها أو مقدمى الخدمات المعتمدين من آبل.
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التعليقات على لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro.. آبل تمدد برنامج الدعم 3 سنوات
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