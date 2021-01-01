

احذفها من هاتفك الآن.. جوجل تحظر 3 تطبيقات ضارة جديدة من أندرويد احذفها من هاتفك الآن.. جوجل تحظر 3 تطبيقات ضارة جديدة من أندرويد

حظرت جوجل Google، مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد من متجر Play الخاص بها، بعد اكتشاف أنها قد تسرق تفاصيل تسجيل الدخول للفيسبوك وتفاصيل الدفع الخاصة بالمستخدمين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أشارت تاتيانا شيشكوفا، المتخصصة في اكتشاف برامج أندرويد الضارة، بشركة الأمن كاسبرسكي Kaspersky، أن التطبيقات الثلاثة الشائعة، كانت تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول عبر حساباتهم على موقع فيسبوك Facebook للوصول إلى أفضل الميزات.



جوجل تحظر المزيد من تطبيقات أندرويد تسرق بيانات الفيسبوك

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وفي حين أن غالبية التطبيقات تتأكد من أن هذه البيانات تظل آمنة، فإن مجموعة تطبيقات أندرويد الأخيرة، كانت تستخدم بيانات تسجيل الدخول بنشاط للنظر في بيانات اعتماد فيسبوك وسرقة البيانات الشخصية بما في ذلك أي معلومات دفع مخزنة.ويطلق على أحدث تطبيق لاستخدام هذه الطريقة اسم "Blender Photo Editor-Easy Photo Background Editor"، والذي كان حتى وقت قريب متاحا للتنزيل والتثبيت عبر متجر جوجل.ووفقا لما اكتشفه Maxime Ingrao، خبير الأمن في شركة الأمن السيبراني Evina، إزالت جوجل تطبيقين آخرين كانا يحاولان أيضًا سرقة بيانات اعتماد فيسبوك، وهما: "Magic Photo Lab - Photo Editor" و"Pix Photo Motion Edit 2021" من تحقيق أكثر من 500 ألف عملية تنزيل قبل حظرهم.ويحث فريق موقع Bleepingcomputer، مستخدمي هواتف أندرويد على توخي الحذر عند تنزيل أي تطبيقات لتحرير الصور أضيفت مؤخرا إلى متجر جوجل بلاي، وفي حال مازال أحد المستخدمين يحتفظ بتلك التطبيقات المذكورة أعلاهوإذا قمت بتنزيل التطبيقات المذكورة أعلاه، فمن الضروري أن تحذفها من هاتفك على الفور وإعادة تعيين أي بيانات اعتماد على حساب فيسبوك.