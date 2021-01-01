تسريب سعر وتاريخ إصدار هواوي nova 9 العالمي

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تسريب سعر وتاريخ إصدار هواوي nova 9 العالمي

تستعد شركة هواوي Huawei، لطرح هاتفي nova 9 و nova 8i للمستخدمين بسوق أوروبا، واليوم، رصدت قائمة أسعار تم كشفها عن طريق الخطأ توضح السعر الذي سينطلق به إصدار نوفا 9 بالقارة القديمة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتوفر الإصدار العالمي من هاتف هواوي nova 9 في أوروبا اعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجاري، وسيأتي الهاتف الذكي وفقا لقائمة أسعار موقع أمازون بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيتم بيعه عبر متجر البيع بالتجزئة على الإنترنت مقابل سعر 499 يورو (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف هواوي nova 9
يتمتع هاتف nova 9، بشاشة من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080×2340 بكسل، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي واحدة بدقة 32 ميجابكسل، داخل ثقب أعلى منتصف الشاشة.

و يتميز هاتف nova 9، بكاميرا خلفية رباعية، المستشعر الرئيسي منها يأتي بدقة 50 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق.

ويحتوي هاتف nova 9، على بطارية تبلغ سعتها 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، من 0 إلى 100% في غصون 38 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Snapdragon 778G، مع نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي HarmonyOS 2.0.

المصدر: صدى البلد

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