تستعد شركة هواوي Huawei، لطرح هاتفي nova 9 و nova 8i للمستخدمين بسوق أوروبا، واليوم، رصدت قائمة أسعار تم كشفها عن طريق الخطأ توضح السعر الذي سينطلق به إصدار نوفا 9 بالقارة القديمة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتوفر الإصدار العالمي من هاتف هواوي nova 9 في أوروبا اعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجاري، وسيأتي الهاتف الذكي وفقا لقائمة أسعار موقع أمازون بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيتم بيعه عبر متجر البيع بالتجزئة على الإنترنت مقابل سعر 499 يورو (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري).
سعر ومواصفات هاتف هواوي nova 9
يتمتع هاتف nova 9، بشاشة من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080×2340 بكسل، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي واحدة بدقة 32 ميجابكسل، داخل ثقب أعلى منتصف الشاشة.
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التعليقات على تسريب سعر وتاريخ إصدار هواوي nova 9 العالمي
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