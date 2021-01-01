تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره

المربع نت – يبدو أن تويوتا لن تنتظر 14 عاماً لطرح جيل جديد لموديل تاكوما كما فعلت مع تندرا الأكبر حجماً، حيث انطلق الجيل الحالي لتاكوما في 2015 ويبدو أن تويوتا تجهز لطرح الجيل الجديد له بالفعل العام القادم.
وظهرت البيك أب الجديدة لأول مرة أثناء اختبارها في الطرق العامة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أثناء مقارنتها بفورد رينجر، والتي ستحصل هي الأخرى على جيل جديد في 2022.
وقد أشارت تقارير إلى احتمالية استبدال محركات 2.7 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي، و6 سلندر 3.5 لتر الحالية بمحرك 4 سلندر تيربو جديد مشترك مع عدة موديلات تويوتا أخرى.
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