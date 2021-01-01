تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره

آخر الأخبارأخبار السيارات › تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره

صورة الخبر: تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره
تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره

المربع نت – يبدو أن تويوتا لن تنتظر 14 عاماً لطرح جيل جديد لموديل تاكوما كما فعلت مع تندرا الأكبر حجماً، حيث انطلق الجيل الحالي لتاكوما في 2015 ويبدو أن تويوتا تجهز لطرح الجيل الجديد له بالفعل العام القادم.

وظهرت البيك أب الجديدة لأول مرة أثناء اختبارها في الطرق العامة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أثناء مقارنتها بفورد رينجر، والتي ستحصل هي الأخرى على جيل جديد في 2022.

وقد أشارت تقارير إلى احتمالية استبدال محركات 2.7 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي، و6 سلندر 3.5 لتر الحالية بمحرك 4 سلندر تيربو جديد مشترك مع عدة موديلات تويوتا أخرى.

كما ستنتقل تاكوما لنفس منصة TNGA-F المشتركة مع لاندكروزر وتندرا، ومن الشائعات التي انتشرت مؤخراً هو عزم تويوتا على الدمج بين هايلكس وتاكوما في موديل موحد لتوفير النفقات، ولكن لا توجد تأكيدات بعد.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويوتا تاكوما 2023 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25125

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager