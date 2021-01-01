

تحد على تيك توك بعنوان “ماذا سيحدث عند القيادة بدون براغي ربط الإطارات”! تحد على تيك توك بعنوان “ماذا سيحدث عند القيادة بدون براغي ربط الإطارات”!

المربع نت –إن كنت تعتقد انك قد رأيت أسخف الأشياء التي قد فعلها البشر بداعي التجربة ، فأنت مخطئ تماماً!



فها هو تحدٍ جديد ينتشر على منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة الأمريكية يدعي “تحدي براغي الإطارات”.. الفكرة كلها قائمة على ان يقوم الشخص بتصوير نفسه وهو يقوم بفك البراغي التي تقوم بربط العجلات بالسيارة بشكل كامل والإنتظار حتى يقوم مالك السيارة بالعودة اليها والتحرك بها.. والتحدي كله يكمن في معرفة “ماذا سيحدث عندما يتحرك بها”؟



وكأن الأمر مبهم مثلاً او صعب الإدراك!

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استغرق الأمر أياماً حتى قامت منصة “تيك توك” بحذف كافة مقاطع الفيديو التي تتحدث عن هذا التحد.. الا ان الأمر قد تأخر كثيراً ما تسبب بإنتشار الفكرة لدرجة الإستنفار الأمني للشرطة وإذاعة بيان رسمي تنبه فيه السائقين عن ضرورة القيام بالمراجعة على العجلات الأربع والتأكد من ان البراغي الخاصة بهم موجودة ومربوطة بشكل جيد في كل مرة يقومون فيها بصف السيارة في اي مكان عام!وبالتأكيد لا داعي لذكر “ما قد يحدث” اذا قام أحدهم بقيادة السيارة بدون وجود البراغي بها.. الأمر مميت بكافة الأشكال وخصوصاً اذا تحاملت السيارة حتى وصولها لأحد الطرق السريعة وبدأت السيارة في إكتساب السرعة.. سيكون الأمر قاتلاً بكافة الأشكال والصور.. حتى ان أفضل سيناريو ممكن ان يحدث هو ان ينجوا السائق وتتضرر السيارة بشكل كامل!