

زيادة أسعار أوبل كروس لاند 2021 في مصر زيادة أسعار أوبل كروس لاند 2021 في مصر

بشكل رسمي بادر من الوكيل تم رفع سعر جميع الفئات المتاحة محليا من سيارة أوبل كروس لاند 2021، حيث بلغت هذه الزيادة 10 آلاف جنيه على جميع فئات السيارة لتصبح أسعارها كالتالي:



- فئة أولى بسعر 345 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 375 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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وتشترك الفئتين السابقتين في نفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، حيث تبلغ سعة هذا المحرك 1200 سي سي، وقوته 110 حصان وعزمه 205 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني ESP.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مصابيح LED أمامية.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور مطر.- تكييف هواء يدوي.- شاشة 7 باللمس بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- زجاج داكن جانبي وخلفي.- مثبت سرعة.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- كاميرا خلفية.فئة ثانية:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح خلفية LED.- فرش داخلي من القماش والجلد.- فتحة سقف بانورامية.- نظام لدخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.