

لمحبي البيك أب.. هينسي تضيف لمسات قوية لفورد إف 150 رابتور 2021 لمحبي البيك أب.. هينسي تضيف لمسات قوية لفورد إف 150 رابتور 2021

تحظى فئة البيك اب من فورد على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى تاريخ ممتد واصدارات قوية اثبتت تواجدها بشكل كبير، ولكن تبقى تعديلات السيارات واحدة من الامور المحببة للكثير من عشاق هذا المجال، وخاصة إذا كانت على طريقة "هينسي" رائدة هذا المجال، وذلك بعد أن وضعت لمساتها القوية للنسخة فورد اف 150 رابتور 2021



تعديلات فورد اف 150 رابتور 2021 من هينسي



حصلت السيارة فورد اف 150 رابتور 2021 على عدة لمسات خارجية من هينسي، مثل بعض الملصقات الخارجية والتي تحمل اسم VELOCIRAPTOR 600، وتعديلات تشمل الجنوط الرياضية والتي جاءت بقياس يبلغ 20 بوصة مع حرف H الخاص بـ هينسي، و اطارات 37 بوصة ذات نقشات غائرة وبارزة مما تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، إلى جانب عتبات جانبية بارزة، ومكابح بريمو سداسية النمط، إلى جانب الاطلالة القياسية الخارجية مع خطوط سوداء اعلى منطقة غطاء المحرك، وصادم امامي وخلفي واضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.

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القدرات الفنية لـ فورد اف 150 رابتور 2021 من هينسيحصلت شاحنة فورد اف 150 رابتور 2021 على ترقيات قوية مع محرك سداسي الاسطوانات V6 ECOBOOST، سعة 3500 سي سي، مزدوج التيربو، يستطيع ان ينتج قوة 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 843 نيوتن/متر، بعد ترقيتها بأنابيب مبرد داخلي، ومن المفترض أن تتبنى هذه النسخة استراتيجية جديدة في التسارع، حيث تسعى هينسي بالانطلاق عبر نسختها المعدلة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية، مع قطع مسافة الربع ميل في توقيت زمني يستغرق 12.9 ثانية.