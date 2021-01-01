تحظى فئة البيك اب من فورد على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى تاريخ ممتد واصدارات قوية اثبتت تواجدها بشكل كبير، ولكن تبقى تعديلات السيارات واحدة من الامور المحببة للكثير من عشاق هذا المجال، وخاصة إذا كانت على طريقة "هينسي" رائدة هذا المجال، وذلك بعد أن وضعت لمساتها القوية للنسخة فورد اف 150 رابتور 2021
تعديلات فورد اف 150 رابتور 2021 من هينسي
حصلت السيارة فورد اف 150 رابتور 2021 على عدة لمسات خارجية من هينسي، مثل بعض الملصقات الخارجية والتي تحمل اسم VELOCIRAPTOR 600، وتعديلات تشمل الجنوط الرياضية والتي جاءت بقياس يبلغ 20 بوصة مع حرف H الخاص بـ هينسي، و اطارات 37 بوصة ذات نقشات غائرة وبارزة مما تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، إلى جانب عتبات جانبية بارزة، ومكابح بريمو سداسية النمط، إلى جانب الاطلالة القياسية الخارجية مع خطوط سوداء اعلى منطقة غطاء المحرك، وصادم امامي وخلفي واضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.
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التعليقات على لمحبي البيك أب.. هينسي تضيف لمسات قوية لفورد إف 150 رابتور 2021
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