

سعر ومواصفات Oppo Reno 6 5G .. مميزات وعيوب اوبو رينو 6 الجيل الخامس سعر ومواصفات Oppo Reno 6 5G .. مميزات وعيوب اوبو رينو 6 الجيل الخامس

يبحث الكثيرين عن سعر ومواصفات Oppo Reno 6 5G الذي أعلنت أوبو في أغسطس الماضي عنه ليكون إعادة التجديد لسلسلة الـ Reno في مصر ويأتي الهاتف ليستكمل مسيرة التطور لهاتفها السابق Oppo Reno 5.



مواصفات هاتف Oppo Reno 6 5G



تأتي الشاشة بشكل الثقب من نوع AMOLED بمساحة 6.43 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس بالإضافة لدعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب على هاتفك كما تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90Hz .

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يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G و يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .ويأتي الهاتف بأبعاد 156.8×72.1×7.6 ملم مع وزن 182 جرام وخامات الهاتف من البلاستيك وحواف الهاتف اصبحت حادة مثل الأيفون والفريم من المعدن .ويأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x .أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك الجديد والمحسن من نوع Dimensity 900 5G بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G78 MC4 .وتأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا واسعة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية .ويدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف .ويدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .ويأتي البلوتوث بإصدار 5.2 مع دعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX .ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS .و يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يأتي يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .كما يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب وحساسية الألوان .منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type-C كما يدعم خاصية الـ OTG .البطارية تأتي بسعة 4300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 واط بتقنية الـ SuperVOOC 2.0 .يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق وباللون الأزرق اللامع .عيوب موبايل Oppo Reno 6 5G :-سعر الهاتف مرتفع بالنسبة لإمكانياته .لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .لا يدعم السماعات الاستيريو بعكس المنافسين .لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .لم يقدم تغيير جذري بالمقارنة بالإصدار السابق الـ Oppo Reno 5 5G بخلاف التصميم المختلف ذو الحواف الحادة والمعالج الأقوى بفرق بسيط .سعر Oppo Reno 6 5Gسعر Oppo Reno 6 5G للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا راميصل إلى 8000 جنيه.