

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية للمرة الثانية اليوم أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية للمرة الثانية اليوم

خسر الذهب مكاسبه التي حققها على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث هبطت أونصة الذهب عالمياً من 1800 دولار إلي مستويات 1767 دولار وقت كتابة هذه السطور، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر لتتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة، بعد هبوط صباحي بنفس القيمة ليصبح إجمالي تراجع الذهب 10 جنيهات اليوم الجمعة.



شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة هبوط بحوالي 5 جنيهات، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميا دون 1800 دولار، حيث تراجع سعر عيار 21 إلي مستويات 775 جنيها للجرام.





أسعار الذهب في مصر



عيار 18 سجل 664 جنيها



عيار 21 سجل 775 جنيها.



عيار 24 سجل 886 جنيها.



الجنيه الذهب 6200 جنيه.



أونصة الذهب 1767 دولارا.







وسجلت أسعار الذهب على مدار يومين قفزة كبيرة خلال ال 48 ساعة الماضية، وهناك توقعات بتغيرات الأسعار خلال الساعات القادمة في ظل ترقب بعض الأحداث الاقتصادية في بعض الدول والتي نستعرضعا في السطور التالية.



ومن المقرر اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع في ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولي



سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية ارتفع أمس من 1760 دولار بنهاية تداولات إلى 1800 دولار، ولاقى الذهب دعمًا كبيرًا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث هبط الذهب إلى مستويات 1767 دولار.