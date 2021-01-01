

وظيفة «مفتخرة».. نام في السرير وشاهد «نتفلكس» براتب شهري 2000 جنيه إسترليني وظيفة «مفتخرة».. نام في السرير وشاهد «نتفلكس» براتب شهري 2000 جنيه إسترليني

تبحث شركة بريطانية متخصصة في إنتاج السرائر والمراتب، عن شخص يشغل وظيفة شاغرة لديهم، تتمثل مهامها في الاستلقاء على السرير ومشاهدة أفلام ومسلسلات «نتفليكس».



شركة مراتب فاخرة تسمى «Crafted Beds»، أعلنت أنها على استعداد أن تدفع للموظف الذي سيشغل هذه الوظيفة 24000 جنيه إسترليني سنويًا، أي 2000 إسترليني شهريا، وهو ما يعادل حوالي 43 ألف جنيه مصري.



المهمة الأساسية للموظف المطلوب هي الاستلقاء في السرير، وذلك بغرض ضمان حصول عملاء الشركة على أفضل مرتبة يمكنهم الحصول عليها، وهو أمر مهم بالنسبة لشركة المراتب، بحسب موقع «ladbible» البريطاني.

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مهام الوظيفةومهام تلك الوظيفة الرسمية، التي وصفتها الشركة في الإعلان عنها بأنها «مفتخرة»، تتمثل في العمل 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع، ومن المقرر أن يختبر هذا الموظف مرتبة مختلفة كل أسبوع، ويدون الملاحظات ويجري تقييمات حول مدى ارتياحه.وتقول الشركة في إعلانها عن الوظيفة «هذا يعني أنك ستأخذ قيلولة إذا أردت، أو تشاهد Netflix، أو تفعل كل الأشياء التي قد يفعلها شخص ما في السرير، فقط عليك التحقق من تفاصيل دقيقة بسيطة جدا».وفي حديثه عن هذا الوظيفة، قال مدير التسويق في شركة Crafted Beds، برايان ديلون: «نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الوظيفة، لأن إرضاء العملاء يعني كثيرا لنا، وبينما لدينا تقييمات متوهجة من المتسوقين الحاليين لدينا، نريد التأكد من استمرار ذلك، والتعاقد مع موظف يختبر المراتب هو جزء من هذه الإستراتيجية».سيكون الموظف المتخصص في اختبار المراتب، له الحق في العمل من المنزل، إذ يمكن أن يتم شحن المرتبة التي سيُطلب منه اختبارها كل أسبوع إليه، لذلك لن تكون هناك حاجة للذهاب إلى مقر الشركة.شروط التقدم إلى الوظيفةكل ما تطلبة الشركة البريطانية هو أن يكون الموظف قادرًا على اختبار المراتب دون انقطاع، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة لأنه سيتعين عليه كتابة تقرير لمراجعة المرتبة أسبوعيا، ويمكن لأي شخص أن يتقدم للوظيفة، سواء من بريطانيا أو خارجها، لكن الشركة لن تتحمل مصاريف السفر، ويمكن التقدم عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.