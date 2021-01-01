

أخطاء فى تنسيق الأزياء ممكن تتعلميها من نجوم السجادة الحمراء بمهرجان الجونة أخطاء فى تنسيق الأزياء ممكن تتعلميها من نجوم السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

لا تخلو السجادة الحمراء من بعض الأخطاء التى يقع فيها النجوم، أو يخونهم التوفيق فى اختيار العناصر المناسبة لهم أو لإطلالاتهم، وقد رصد خبير الأزياء مصطفى الشافعى لـ"اليوم السابع" بعض الأخطاء التى وقعت فيها النجمات فى افتتاح مهرجان الجونة الذى انطلق مساء أمس الخميس، والتى يمكن أن نتعلم كيفية تفاديها فى إطلالاتنا بالسهرات.



أبرز الأخطاء التى وقعت فيها نجمات السجادة الحمراء



بدأ خبير الأزياء حديثه عن فستان النجمة أروى جودة قائلا: "أروى تبحث دائما عن الاختلاف، فقد ارتدت فستان سيلفر فى بلاك، لكن خانها التوفيق فى اختيار خامة الفستان وهو ما جعلها تظهر دون المستوى أو المتوقع منها، لكن كان الخطأ الأكبر هو ظهور بطانة الفستان وهو خطأ كبير على السجادة الحمراء فبطانة الفستان يجب ألا تظهر بأى حال من الأحوال، ربما ماتريال أو خامة الفستان ساعدت فى وقوع هذا الخطأ الكبير".

لم تقف الأخطاء عند أروى جودة، بل امتدت أيضا إلى الإعلامية والممثلة إنجى كيوان، التى ارتدت فستانا مكونا من قطعين صدرية ملونة وتنورة من الساتان الوردى، حيث ظهرت منطقة البطن وهو ما اعتبره خبير الموضة خطأ كبيرا، قائلا: "هذه التفصيلة لا يجب إظهارها فدائما ما يتم إخفاؤها من خلال استار أو استرس".وانتقل خبير الأزياء إلى فستان خيرية على زوجة الفنان خالد سليم، مؤكدا شياكة فستانها، لكنه أظهر عيبين فى الإطلالة الأول ارتداء ساعة كبيرة الحجم منحت مظهر كاجوال أكثر منه كلاسيكى، مفضلا الاستعانة بأنسيال أو ساعة كلاسيكية، فيما جاء الخطأ الثانى فى ظهور حمالة الفستان.وأخيرا أشاد "الشافعى" بإطلالة زوجة اللاعب المصرى محمد زيدان، التى ارتدت فستانا أصفر رائعا، لكنه أخذ عليها ارتداء أسورة كاجوال فى يدها، قائلا: "غير مناسبة مع الإطلالة بأى حال".



