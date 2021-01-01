

هل الفاصوليا تطيل العمر؟.. فوائد مذهلة عند تناول طبق واحد منها هل الفاصوليا تطيل العمر؟.. فوائد مذهلة عند تناول طبق واحد منها

فوائد مذهلة عديدة مرتبطة بتناول طبق من الفاصوليا لا يعرفها الكثيرون كشف عنه العديد من خبراء التغذية من بينها دراسة أوضحت أن الفاصولياء هي أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها للعيش ما يقرب من 100 عاما.



تفاصيل دراسة عن الفاصوليا

وبحسب ما ذكره موقع «العربية.نت»، درس الباحثون المناطق التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام؛ ليجدوا أوجه التشابه في النظام الغذائي ونمط الحياة بين المناطق وأحدها تناول البقوليات، حيث إن هناك 9 قواسم مشتركة بين هذه المناطق، أبرزها تناول الفاصوليا.



واكتشف الباحثون، أن الأشخاص في هذه المناطق الذين عاشوا أطول فترة يأكلون حوالي كوب واحد كامل من الفاصوليا يومياً، والتي مليئة بالبروتينات والألياف النباتية ولا تحتوي على أي دهون على الإطلاق تقريباً.

قد يعجبك أيضا...

وفي كوب واحد من الفاصوليا السوداء، يستهلك الإنسان 15 جراماً من البروتين و15 جراماً من الألياف، وأقل من جرام واحد من السكر والدهون، كما تحتوي الفاصوليا على مضادات أكسدة قوية من شأنها تساعد في الشيخوخة الصحية.فوائد تناول الفاصولياءوللفاصولياء فوائد عديدة لجسم الإنسان، أوضحتها ليندا جاد، خلال حديثها مع «الوطن»، وهي كالآتي..- تحتوي الفاصوليا على فيتامين A، كما أنها مصدر جيد لفيتامين C الطبيعى، والمساهمين في الوقاية من الإصابات السرطانية.- الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المؤثر في عمل الأمعاء والحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم.- أما الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين للوقاية من أمراض لقلب والأوعية الدموية.- يوجد البوليفينول في العديد من أنواع الفاصوليا المختلفة سواء «السوداء، والحمراء» وقد ثبت أنه مضاد للالتهابات ومضاد للسكري ومضاد للسمنة والقلب.- من الأطعمة الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة.- تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى الخرف، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف