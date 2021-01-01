

شرطة سول تعتقل 4 أشخاص بشأن كاميرات مخبأة في فندق شرطة سول تعتقل 4 أشخاص بشأن كاميرات مخبأة في فندق

ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية القبض على 4 أشخاص بزعم تركيب كاميرات خفية في غرف فندق بأكمله، ومحاولة ابتزاز الأموال من مئات الضيوف والنزلاء الذين تم تصويرهم.



وقال المسؤول في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة سول، سيو سانغ هيوك، إن المشتبه بهم التقطوا صورا طوال أشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر مقاطع مصورة الخاصة بهم، لكن محاولات ابتزازهم فشلت في الحصول على أي أموال.



ولم يقدم سيو تفاصيل حول كيفية تركيب المشتبه بهم للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ، بالقرب من العاصمة سول.

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غير أن صحيفة محلية أفادت بأن المشتبه بهم قاموا برشوة موظف فندق لتركيب كاميرات صغيرة على شاشات أجهزة الكمبيوتر في كل غرفة أثناء تنظيفها.ولم يعلق المدعون العامون، الذين تلقوا القضية من الشرطة بعد الاعتقالات في وقت سابق من هذا الشهر، على الفور اليوم الجمعة على ما إذا كانوا قد وجهوا لائحة اتهام إلى أي من المشتبه بهم.يشار إلى أن كوريا الجنوبية كافحت في السنوات الأخيرة للتعامل مع الجناة الذين قاموا بتركيب كاميرات صغيرة في الفنادق والحمامات وغيرها من الأماكن لتصوير لقطات جنسية أو عُري ونشر اللقطات عبر مواقع الويب غير القانونية.وفي العام 2018، خرجت آلاف النساء في مسيرة في العاصمة الكورية الجنوبية للمطالبة بتحرك حكومي أقوى لمكافحة انتشار الصور التي التقطتها الكاميرات الخفية، والتي قلن إنها جعلت النساء يعشن في قلق وضيق دائمين.وأبلغت وكالة الشرطة الوطنية مؤخرا النائب عن حزب العدالة جانغ هي يونغ أن الشرطة حققت في نحو 30 ألف حالة جريمة تتعلق بالكاميرات الخفية على مدار السنوات الخمس الماضية.