أسلحة تقلب الموازين.. هكذا وُصفت صفقةُ الأسلحة التي تنوي تركيا تسليمها لأثيوبيا بما فيها طائرات من دون طيار.
خطوة أنقرة أثارت حفيظة مصر التي سرعان ما أبرقت للولايات المتحدة ودول أوروبية في مسعى لتجميد تلك الصفق حسب وكالة رويترز..
- ما هي أهداف أنقرة للدخول على خط الأزمة بين دول النيل.. في المقابل ألا يحق لها كأي دولة أن تبحث عن سوق سلاح لها؟
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو..هل توقف مصر صفقة الطائرات المسيرة التركية لإثيوبيا؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق