فيديو..هل توقف مصر صفقة الطائرات المسيرة التركية لإثيوبيا؟

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صورة الخبر: الطائرات المسيرة التركية
الطائرات المسيرة التركية

أسلحة تقلب الموازين.. هكذا وُصفت صفقةُ الأسلحة التي تنوي تركيا تسليمها لأثيوبيا بما فيها طائرات من دون طيار.

خطوة أنقرة أثارت حفيظة مصر التي سرعان ما أبرقت للولايات المتحدة ودول أوروبية في مسعى لتجميد تلك الصفق حسب وكالة رويترز..

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المصدر: RT

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