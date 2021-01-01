الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل



حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل



كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن البلاد تعيش في فصل الخريف.







وأكد محمد شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن فصل الخريف فصل التقلبات الجوية، لافتا إلى أننا نشهد فيه تقلبات جوية حادة، وسريعة، خلال الفترة الحالية.

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وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في فصل الخريف الأفضل في العام، متابعا أن اليوم وغدا ذروة التقلبات الجوية، وارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة لـ42 درجة مئوية في محافظات جنوب البلاد.وتابع الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأحد ستتغير درجات الحرارة، وتنخفض مرة أخرى، موضحا أنه تراجع درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل.ونصح الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، قائلا :"علينا متابعة نشرة حالة الطقس بشكل يومي".