

الجيش المصري يستعرض أقوى مقاتلاته.. فيديو الجيش المصري يستعرض أقوى مقاتلاته.. فيديو

عرضت قناة “روسيا اليوم” فيديو عن استعراض الجيش المصري لأقوى مقاتلاته في سماء البلاد، ظهرت مجموعة من المقاتلات المصرية المتطورة في سماء البلاد ضمن احتفالات القوات الجوية المصرية بالعيد الـ89 على إنشائها.



وأكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس حلي، أنّ القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وهنأ الفريق حلي، رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم، الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، الذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بـ(معركة المنصورة).



وفي سياق أخر ، قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه في حرب أكتوبر 1973 كان مدى الطائرات المصرية قليل جدًا بالنسبة لمدى الطائرات الإسرائيلي وهذا يعتبر اول معيار نضعه في المقارنة، متابعًا أن الطائرات المصرية التي نمتلكها على رأسها الرافال والميج 29، يصل مداها إلى مسافات كبيرة جدًا خارج الحدود يصل إلى 3 آلاف و500 كم .

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وأضاف اللواء هشام الحلبي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباحنا مصري " المذاع على قناة المصرية، أن المعيار الأول الذي يتم به المقارنة هو من الذي يستطيع أن يصل إلى عمق الدولة الأخرى وتم تحقيق هذا المعيار بكفاءة عالية في الطيران المصري، متابعًا أن التكنولوجيا العالية التي توجد في الطائرات كان لها دور كبير أيضًا وأن المقارنة الآن بيننا وبين أي عدو ستكون في صالحنا .وتابع اللواء هشام الحلبي، أن المقاتل هو الأساس في معادلة القوة العسكرية ، حيث نجد أن المقاتل الذي كان يتمتع بالروح العالية جدًا في حرب 73 وكان لديه إمكانيات قليلة بالمقارنة بالعدو الذي كان لديه إمكانيات ضخمة كان قادرًا على أن يهزم العدو في عدد كبير من المعارك المختلفة .