الأوراق المطلوبة للالتماسات بالمدينة الجامعية بحلوان.. تعرف عليها

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المدينة الجامعية بحلوان


بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

واستقلبت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، طلابهم الذين تم قبولهم بالسكن داخل المدينة واستفوا أوراق تقديمهم الخاصة بالتسكين داخل المدينة الجامعية، اما عن الطلاب الذين لم يحظوا بالتقديم فقد تم فتح باب التظلمات بالمدينة الجامعية.

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وجاءت اوراق تقديم التماسات عن نتيجة عدم المقبول بالمدينة الجامعية على النحو التالي :

- بحث إجتماعي مختوم بختم شعار الجمهورية .
- مفردات مرتب أو سركي المعاش لولي الأمر .
- بيان الحيازة الزراعية مختوم بختم شعار الجمهورية .
- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون حديث .
- صور بطاقات أفراد الأسرة الموضحين بالبحث .
- أو شهادات الميلاد لدون السن .
- نسخة من نتيجة التسكين (سبب الرفض) .
- نسخة من إستمارة التسكين مختومة من الكلية .
- صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
- تقدم صورة شهادة الوفاة فى حالة وفاة أحد الوالدين (لا قدر الله).
- الحالات المرضية تقدم شهادة طبية معتمدة من مستشفى الجامعة.

المصدر: elbalad

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