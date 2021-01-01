الأوراق المطلوبة للالتماسات بالمدينة الجامعية بحلوان.. تعرف عليها



المدينة الجامعية بحلوان المدينة الجامعية بحلوان



بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



واستقلبت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، طلابهم الذين تم قبولهم بالسكن داخل المدينة واستفوا أوراق تقديمهم الخاصة بالتسكين داخل المدينة الجامعية، اما عن الطلاب الذين لم يحظوا بالتقديم فقد تم فتح باب التظلمات بالمدينة الجامعية.



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وجاءت اوراق تقديم التماسات عن نتيجة عدم المقبول بالمدينة الجامعية على النحو التالي :

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