تنسيق الجامعات 2021 .. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بهذا الرابط

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حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من خلال هذا الرابط هناhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx .



طلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة



قام طلاب الثانوية العامة، الذين تم ترشيحهم إلى كليات بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، بطلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي، مما يجعل معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 في زيادة مستمرة قبل ساعات من إعلانها.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2021…. يهتم حاملي شهادة الدبلومات الفنية 2021 بالتعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021، حيث سجل الطلاب طلبات لتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة الإلكترونية حيث يرغب الطلاب الذين تم ترشيحهم لكلية خارج نطاقهم الجغرافي، في التحويل لكلية في نطاقهم الجغرافي، مما دفعهم لتقليل الاغتراب لكيلة في نطاقهم الجغرافي، كما تتصدر نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 قوائم الأكثر بحثًا حيث تفصلنا على ظهورها ساعات قليلة.تنسيق الكلياتتنسيق الكلياتنتائج طلاب الشهادات الفنيةأضافت الوزارة أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، وتقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.تنسيق الجامعات 2021.. موعد غلق موقع تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنيةتنسيق الدبلومات الفنية 2021 ……. وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالبا.شروط تقليل الاغترابالتحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة..- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.- لا توجد تحويلات ورقية.- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات)- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.الكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2021- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.- معهد القناة العالي بالسويس.- معاهد السياحة والفنادق.- كليات السياحة والفنادق- كليات الهندسة.- كليات الاقتصاد المنزلي.- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.- كليات الفنون الجميلة.- كليات الفنون التطبيقية.- كليات التربية الفنية.- كليات الآثار.- كليات الزراعة.- كليات التجارة.- المعاهد الفنية التجارية.- كليات الحقوق.- كليات التربية.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.