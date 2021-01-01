بنات جامعة عين شمس توضح الأوراق المطلوبة للحصول علي لقاح كورونا



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس



قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم غدا السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ تطعيم طالبات المستوى الرابع للأقسام العلمية (ساعات معتمدة) بلقاح كورونا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الخامسة مساء و ذلك بالحجرة الذكية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي .







وأكدت الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه على الطالبات التأكد من تسجيلهن على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا و ان يكون معها اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها و يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة و ذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.

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و افتتحت الدكتورة اميرة يوسف عميد كليه البنات جامعه عين شمس الروضة المخصصة للأطفال بالكلية.وأضافت الدكتورة أميرة يوسف أن إعادة افتتاح الروضة يأتي انطلاقاً من اهتمام الكلية بتوفير سبل الراحة لجميع المنتسبين للكلية وتعاونا مع المجتمع الخارجي ، وتأهيلا لبنات قسم تربية الطفل ، مشيرة إلي أن الروضة تمتاز باتباعها لأحدث الأنظمة التعليمية من خلال توفير منتجات منتسوري ، كما يتوفر بالروضة كاميرات تغطي الروضة حتى يسهل على ولي الأمر متابعة طفله وهو خارج الكلية و تقدم الخدمة بأسعار رمزية مع توفير الاستضافة اليومية .ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد