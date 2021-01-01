قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم غدا السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ تطعيم طالبات المستوى الرابع للأقسام العلمية (ساعات معتمدة) بلقاح كورونا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الخامسة مساء و ذلك بالحجرة الذكية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي .
وأكدت الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه على الطالبات التأكد من تسجيلهن على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا و ان يكون معها اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها و يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة و ذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.
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التعليقات على بنات جامعة عين شمس توضح الأوراق المطلوبة للحصول علي لقاح كورونا
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