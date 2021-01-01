جامعة حلوان توجه منتسبيها لتلقي لقاح كورونا

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أنهت جامعة حلوان الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة من خطر فيروس كورونا، وفى ظل استمرار حملات تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح.



ووجه الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدي، و ضرورة تلقى جميع منتسبى الجامعة للقاح كورونا؛ حرصا على سلامتهم.





وتواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي لها حرصا على سلامة منتسبيها، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة .

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ويشارك فى الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذا الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الأتحاد.txtحول شائعات مدرسة الهانوفيل.. تعليم الإسكندرية: مختلقة ولا أساس لها من الصحةوأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها هى:مبنى 3 بالمدن الجامعيةالوحدة العلاجية بكلية التجارةالوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلوماتالصالة المغطاة بالجامعةالوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقيةالوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقيةالوحدة العلاجية بهندسة المطرية