أنهت جامعة حلوان الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة من خطر فيروس كورونا، وفى ظل استمرار حملات تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح.
ووجه الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدي، و ضرورة تلقى جميع منتسبى الجامعة للقاح كورونا؛ حرصا على سلامتهم.
وتواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي لها حرصا على سلامة منتسبيها، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة .
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التعليقات على جامعة حلوان توجه منتسبيها لتلقي لقاح كورونا
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