حقوق عين شمس تقدم تسهيلات للطلاب الفرقة الرابعة بشأن مشروع محو الأمية



حقوق عين شمس حقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية تكثف استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.







وشدد ناجي عبد المؤمن خلال تصريحاته لـ صدى البلد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الطلاب للكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وقدمت إدارة الكلية توجيهات مهمة لجميع الطلاب.١- يلتزم جميع الطلاب (انتظام وانتساب) بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته (أ) أو (ب)، وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.٢- يلتزم جميع الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة، والحفاظ على تباعد اجتماعي مناسب.٣- سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية.٤- يلتزم جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية، وأثناء التواجد في الحرم الجامعي.٥- الالتزام بمتابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك للتعرف على كل ما هو جديد بشأن نظام الدراسة والامتحانات.وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.وأكدت الكلية حرصها على مصلحة طلابها وخاصة طلاب الفرقة الرابعة منوها يمكن لأنهاء العدد المطلوب منهم محو اميته ونظرا لوجود عدد كبير من الطلبة لم تتمكن من تحقيق مستهدفها خلال الفترة الماضية و سيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين تحقيق مستهدفهم.وقررت الكلية حرصا منها علي مستقبل طلابها وعدم تعطيل مصالحهم وخاصة الذكور منهم لاتمام مرحلة تجنيدهم قررت الكلية الآتي:امكانية عقد امتحان فوري للدارس الأمي بالتواصل مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار علي ان يتم استخراج نتيجة الامتحان فور الانتهاء من اعتمادها وارسالها للكلية مباشرة.ونوهت الكلية بأنه يقصد بالامتحان الفوري قيام الطالب باصطحاب الامي الذي يستطيع القراءة والكتابة للامتحان مباشرة.الأوراق المطلوبة :3 صور بطاقة الرقم القومي للامي3 صور بطاقة الرقم القومي للطالب3 صور لكارنية الطالب أو إيصال سداد الرسوم