اليقين في الدعاء.. أهميته وكيفية الالتزام به؟..فيديو



اليقين في الدعاء اليقين في الدعاء

اليقين في الدعاء..الدعاء هو الحل الأمثل لنا حين نريد التحدث مع الله عز وجل في أمور حياتنا التي نرغب في تحقيقها، أو حتى بعد الممات، فالله سبحانه وتعالى يحب أن نتحدث معه وندعوه، فهو العزيز القادر على كل شيء، لذا يجب أن نعرف أهمية اليقين في الدعاء وكيفية الالتزام به؟





اليقين في الدعاء.

اليقين في الدعاء.. قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر إن لدينا أزمة مع الدعاء، وهي الدعاء بالتجربة وليس باليقين، فقال تعالى " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" صدق الله العظيم، فاليقين بالدعاء يكون بإيمانك أن الاستجابة تكون وفق لما مقُدر لك من الخير.





وأضاف محمد أبو بكر أثناء برنامج "إني قريب" المذاع على النهار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن بعد الدعاء لله، أما أن يعطي الشخص ما دعا، وأما أن يؤجلها لك في الآخرة، واما أن يصرف عنك بمثلها سوء، فقال تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [صدق الله العظيم."

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وأضاف محمد أبو بكر أثناء برنامج "إني قريب" المذاع على النهار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن بعد الدعاء لله، أما أن يعطي الشخص ما دعا، وأما أن يؤجلها لك في الآخرة، واما أن يصرف عنك بمثلها سوء، فقال تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [صدق الله العظيم."آداب وموانع الدعاءقال الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر إن أفضل وقت للدعاء هو جوف الليل الآخر، ويبدأ الشخص بالوضوء ثم يحمد الله عز وجل على نعمه، ثم يصلى ركعتين، ثم يجلس الشخص في مكان الصلاة، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الشخص بما يريد، ثم يقوم الشخص بالختام بالصلاة على النبي مرة أخرى، فيقول العلماء أن الصلاة على النبي هي الشئ الوحيد المضمون قبوله، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ولا يقبل ما بينهما.وأضاف محمد أبو بكر أن من نواهي الدعاء أن يكون به آثم أو قطيعة رحم أو شر، أو الاشتراط فيه، أي تدعو بعض الفتيات من الزواج من شخص معين وهي لا تعلم إن كان خيراً أو لا، بل يجب الدعاء أن يكتب الله لها الخير، وإن رأى الله الخير في هذا الشخص تتزوجه، وأن لم يرى تدعو أن ينزع الله حبه من قلبها.مفتاح قبول الدعاء1) قال رسول الله ﷺ :" من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه " لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله "، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وحسن إسناده الحافظ المنذري .2) الصلاة على النبي بل الدعاء وبعد الدعاءورد عن السلف الصالح، أن هناك أمرا يجعل دعاءك يصعد إلى السماء، فالدعاء يظل موقوفًا بين السماء والأرض ولا يصعد ، إذا لم يقم الشخص بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-،وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَىْءٌ حَتَّى تُصَلِّىَ عَلَى نَبِيِّكَ (صلى الله عليه وسلم).