

طريقة عمل الجلاش الحلو بالمهلبية طريقة عمل الجلاش الحلو بالمهلبية

تعتبر الحلويات ركنًا أساسيًا على المائدة المصرية، فكل ربة منزل تحرص على تقديم الحلويات لأفراد عائلتها بعد الوجبات الرئيسية، أو حتى خلال العزومات.



والجلاش الحلو واحد من أهم الأصناف التى تأتى على قائمة الحلويات المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة سواء سادة بالشربات فقط أو بالكريمة أو بالمهلبية.



وفى التقرير التالى نقدم لك طريقة عمل الجلاش الحلو بالمهلبية فى خطوات بسيطة:

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مكونات الجلاش الحلو بالمهلبية- نصف كيلو من الجلاش- 5 أكواب من اللبن- 5 ملاعق كبيرة نشا- 5 ملاعق من السكر- نصف ملعقة من السمن- نصف ملعقة من الفانيليا- مكسرات وفستق مجروش حسب الرغبةطريقة عمل الجلاش الحلومكونات الشربات:- كوب سكر- نصف كوب ماء- عصير ليمونة- فانيلياطريقة تحضير الجلاش بالمهلبية- فى البداية قومي بتحضير الشربات أو السيرب، وابدأى بوضع السكر على النار واضيفى الماء وعصير الليمونة وقلّبيهم على النار حتى يتماسك قوام الشربات.- بعد ذلك قومى بتجهيز المهلبية، وضعى الحليب على النار، ثم اضيفى السكر والنشا مع التقليب المستمر حيتى يتماسك القوام، ثم ضيفى الفانيليا مع التقليب الجيد.- بمجرد أن يغلى الحليب وتظهر الفقاقيع قومى برفع مزيج المهلبية من على النار.- احضرى الصينية التى ستدخلينها الفرن، وادهنيها بالزيت.- قومى بفرد أوراق الجلاش، مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة دهن كل طبقة بالسمن وضعيها في الصينية.- بعد وضع كمية من أوراق الجلاش قومى بإضافة المهلبية، ورشي عليها الفستق المجروش أو المكسرات إذا أحببتِى، ثُم ضعى الكمية الأخرى من أوراق الجلاش مع دهنها بالسمن.طريقة عمل الجلاش الحلو بالمهلبية- بعد أن تنتهى من رص الجلاش، ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج.- بعد أن تخرجى صينية الجُلاش، قومى بإضافة الشربات، والقليل من المكسرات والفستق المجروش للتزيين.