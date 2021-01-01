3 طرق لارتداء الفيست الرجالي في خريف وشتاء 2022



طرق لارتداء الفيست الرجالي طرق لارتداء الفيست الرجالي

يعتبر "الفيست" الكات أو منزوع الأكمام من القطع المهمة في خزانة الملابس الخاصة بالكثير من الشباب، خاصة في هذه الفترة من العام في ظل دخول الشتاء، فهي تعتبر من القطع التي تعطي رقي وأناقة في الإطلالة، وفي نفس الوقت سهولة وحرية في الحركة، وقد أوضح خبير الأزياء مصطفى الشافعي عدة طرق لارتداء الفيست الكات للشباب بأكثر من شكل يضيف لهم شياكة وجمال وأناقة.



الفيست على التيشيرت:

يعتبر من أفضل الطرق لارتداء الفيست الكات هو ارتداؤه على التيشيرت الأبيض والبنطلون الجينز الغامق ذى اللون الأسود أو الكحلي، أو بنطلون من خامة الجبردين، كما يفضل ارتداء حذاء رياضي أبيض مما يعطيه شكلاً أجمل، أما إذا كان المناخ لا يستدعي ارتداء ملابس ثقيلة فمن الممكن ارتداء الفيست على تيشيرت نصف كم أبيض أيضاً، وتعتبر هذه الطريقة مناسبة أكثر في الخروجات الكاجول والتنزه فترة الصباح والمساء بالتساوي.



الفيست في الخروجات الرسمية:

من الممكن ارتداء الفيست في الخروجات والمناسبات الرسمية إذا ارتديت تحته قميصاً "بيزك" أبيض أو أي لون، مع رابطة عنق "جرافت" على بنطلون جابردين، مما سيعطي شكلك أناقة ، مع ارتداء حذاء جلد عادي مناسب لفترة الصباح والمساء وليس للسهرة.

الفيست في الملابس الفورمال:يمكنك ارتداء الفيست لكي تظهر بشكل "فورمال" عن طريق ارتدائه على قميص من القماش، وأن يكون ارتداؤك للفيست مفتوحاً وليس مغلقاً لكي تظهر القميص وتفاصيله.











