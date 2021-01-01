لو مريض سكر.. اعرف ازاي تتحكم فى حالتك من طعامك



لو مريض سكر لو مريض سكر

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن التحكم في مستويات السكر في الدم أمر مهم لتجنب المزيد من المضاعفات الصحية، لذلك فإن تناول النوع المناسب من الطعام يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة مرض السكري على المدى الطويل، ويمكنك إجراء تغييرات غذائية بسيطة لتحقيق ذلك، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".



فيما يلى.. بعض النصائح البسيطة للنظام الغذائي التي يمكنك اتباعها لو مريض سكرى:



لا تلتفت لما يسمى بأغذية مرضى السكري

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يغمر السوق بخيارات الطعام التي تصنف نفسها بأنها صديقة لمرضى السكري، لكن لا يوجد دليل على أن هذه الأطعمة لها فوائد صحية أكثر من تناول الطعام الصحي، فقد تحتوي على عدد من السعرات الحرارية مثل أي طعام معلب آخر مما قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

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اختر الأطعمة الكاملة بدلًا من المكملاتلا يوجد دليل على أن مكملات الفيتامينات والمعادن يمكن أن تساعدك في إدارة مرض السكري، لذلك لا يجب أن تبدأ في تناول المكملات الغذائية بنفسك، من الأفضل أن تحصل على العناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة لأن المكملات الغذائية يمكن أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك وتجعل مرض السكري معقدًا.تناول المزيد من الفواكه والخضراواتنعلم جميعًا أن الفواكه والخضراوات مفيدة لنا، حيث تعتبر الفاكهة خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.وإذا كنت تتساءل عن الفاكهة ذات المحتوى العالى من السكر لتجنبها إذا كنت مريضًا بالسكرى، فهذا غير صحيح، الفاكهة بكل أنواعها مفيدة للجميع حتى لمرضى السكر، لأنها تحتوي على سكر طبيعي لا يضر الجسم، ويفضل تناولها صحيحة بدلًا من العصائر، كما أن تناول حصص صغيرة من الفاكهة على مدار اليوم أفضل من تناول حصة كبيرة مرة واحدة يوميًا.تناول الدهون الصحيةالدهون مهمة بنفس القدر بالنسبة لنا لنكون أصحاء، فهى تمدنا بالطاقة ولكن الأنواع المختلفة من الدهون تؤثر على صحتنا بطرق مختلفة، لذلك اختار الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات غير المملحة والبذور والأفوكادو والأسماك الزيتية وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس.يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، وتوجد فى اللحوم الحمراء والمعالجة، والسمن، والزبدة، والكعك، والفطائر، والبسكويت والمعجنات.