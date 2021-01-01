الزمالك يكشف تفاصيل إصابة رزاق سيسيه وعودته للمشاركة مع الفريق



رزاق سيسيه رزاق سيسيه

كشف مصدر طبى بنادى الزمالك تفاصيل إصابة رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض العائد إلى الفريق بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندرى، وأكد المصدر أن اللاعب يعانى من كسر فى جزء بسيط من عظمة الصابونة، وخضع للتأهيل بالفعل قبل العودة إلى مصر.



ومن المقرر أن يستكمل سيسيه البرنامج التأهيلى لاستعادة لياقته البدنية، حيث لم يبدأ الإيفوارى إجراءات الجرى وسيخضع لاختبار التحمل أولا ليعود بعد التأهيل إلى وضع أفضل مما كان عليه في السابق.



وأضاف المصدر بأن سيسيه ستحدد موعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد عودة طبيب الزمالك، حيث سيخضع رزاق لفحوضات جديدة وبعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الكرة مع الفريق.

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وأكد رزاق سيسيه، مهاجم نادى الزمالك، أنه لا يمانع فى التجديد للقلعة البيضاء للاستمرار مع الفريق لفترة أطول، وقال سيسيه عبر برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "لا مانع من التجديد لنادى الزمالك في الفترة المقبلة، ولكن لم أقدم حتى الآن شيئا للفريق حتى يفاتحنى مسئولو الزمالك في تجديد تعاقدى".وعن شائعة هروبه من الزمالك قال سيسيه: "لم يكن لدى نية فى الهروب على الإطلاق، أحترم العقود، وأعلم أن لدى عقد مع الزمالك، لماذا يقولون أننى لا أريد العودة إلى مصر، كنت بجوار عائلتى وكان لدى الرغبة بقوة في التعافى سريعاً للعودة إلى مصر، كرة القدم هو الشىء الوحيد الذى أعشقه وعندما لا ألعب فهذه نهايتى، كنت أخوض فترة تأهيل وأخبرت الزمالك بذلك".