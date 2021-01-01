كشف مصدر طبى بنادى الزمالك تفاصيل إصابة رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض العائد إلى الفريق بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندرى، وأكد المصدر أن اللاعب يعانى من كسر فى جزء بسيط من عظمة الصابونة، وخضع للتأهيل بالفعل قبل العودة إلى مصر.
ومن المقرر أن يستكمل سيسيه البرنامج التأهيلى لاستعادة لياقته البدنية، حيث لم يبدأ الإيفوارى إجراءات الجرى وسيخضع لاختبار التحمل أولا ليعود بعد التأهيل إلى وضع أفضل مما كان عليه في السابق.
وأضاف المصدر بأن سيسيه ستحدد موعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد عودة طبيب الزمالك، حيث سيخضع رزاق لفحوضات جديدة وبعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الكرة مع الفريق.
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التعليقات على الزمالك يكشف تفاصيل إصابة رزاق سيسيه وعودته للمشاركة مع الفريق
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