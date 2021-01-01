الأهلى يطلب حكام أجانب لمواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة بالدورى



الأهلى يطلب حكام أجانب لمواجهة الزمالك الأهلى يطلب حكام أجانب لمواجهة الزمالك

استقر مسئولو النادى الأهلى على طلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقرر إقامتها فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام بعد إجراء القرعة الثلاثاء الماضى، والتى لم يتم تحديد تاريخ إقامتها بشكل رسمى، ويحق لكل نادٍ طلب 5 حكام أجانب لإدارة 5 مباريات له فى الموسم الواحد وفقاً للنظام الموضوع من اللجنة الحالية التى تدير الكرة المصرية.



ومن االمقرر أن يرسل الأهلى خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقبلة مصحوباً بالموافقة على دفع تكاليف استقدامهم، فى الوقت الذى لازالت إدارة الأهلى تدرس موقفها من طلب حكام أجانب فى بعض المباريات الأخرى.



وكشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الثالثة للدورى سيكون أحد يومى 4 أو 5 نوفمبر المقبل، متابعاً أنه ستتم إقامة مباراة الزمالك والأهلى باستاد القاهرة حال الانتهاء من الإصلاحات الخاصة باستاد القاهرة، أو إقامته باستاد الدفاع الجوى فى حالة عدم الانتهاء من الإصلاحات.

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وأعلنت رابطة الأندية رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.