الأهلى يضع شرطين لإتمام التعاقد مع أشرف بن شرقى



أشرف بن شرقى أشرف بن شرقى

كشف مسئولو النادى الأهلى موقفهم من التعاقد مع أشرف بن شرقى نجم هجوم الزمالك والذى ينتهى تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى ومن ثم يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى القادم، فيما دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع الدولى المغربى لتمديد تعاقده، إلا أنه أصر على وضع شرط جزائى فى عقده بقيمة 500 ألف دولار فقط وهو الأمر الذى رفضته إدارة الزمالك لتتجمد المفاوضات بين الطرفيين.



وعلم اليوم السابع أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مباشرة من جانب مسئولية مع أشرف بن شرقى للحصول على توقيعه رغم أنه يحق له التوقيع المجانى لأى نادٍ في الشتاء المقبل، ولكن أحد وكلاء اللاعبين المعروف عنه عمله الدائم مع الأهلى تحدث مع وكيل اللاعب ليؤكد له الأخير أن بن شرقى ينتظر انتهاء مفاوضات الزمالك قبل البت فى العروض التى وصلت له سواء من داخل مصر أو خارجها، ولا ترى إدارة الأهلى أى مشكلة فى التعاقد مع بن شرقى خاصة وأن هناك اقتناع كبير بقدراته، لكن هناك شرطين الأول أن يتم التعاقد معه بعد انتهاء علاقته بالزمالك تماماً، والثانى هو موافقة اللاعب على تقاضى راتباً لا يفوق سقف الرواتب الموضوع للاعبى الأهلى لتجنب حدوث أى فتنة داخل النادى.



وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى مطار ديورى هامانى بالنيجر فى العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف، لخوض مباراة الحرس الوطنى المقرر إقامتها، فى الخامسة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

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وتضم بعثة الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة 19 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. وكان الأهلي قد اختتم استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح أمس الخميس على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.