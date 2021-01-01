الحماية المدنية تنقذ سكان عقار باب الشعرية قبل انهياره بدقائق.. صور



الحماية المدنية تنقذ سكان عقار باب الشعرية الحماية المدنية تنقذ سكان عقار باب الشعرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من سكان العقار، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان.



وقال محمود رجب، أحد سكان العقار المنهار، إن العقار من المبنى القديمة وعمره 90 سنة تقريبا، وصباح اليوم شعر السكان باهتزازات وسقوط بالسلم، فأبلغوا النجدة وهرب بعض السكان، واستطاعت النجدة إنقاذ الباقى من شرفات المنزل، وبعدها بـ10 دقائق انهار العقار دون إصابات أو خسائر بشرية.



وأضاف لـ"اليوم السابع"، إن العقار مكون من 6 طوابق وبه 10 شقق و4 محال، لافتا إلى أنه يسكن فى العقار وله محل بنفس المبنى.



وانهار صباح اليوم، عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع وفيات، وتتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.



وأبلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار بقليل، بعدما سقطت أجزاء من السلم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية وانتقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.









