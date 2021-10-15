رجائي عطية يحيل "محامي خلع" لجلسة تأديب عاجلة



رجائي عطية رجائي عطية



قرر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، إحالة المحامي محمد فياض والشهير بـ"محامي خلع"، إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها المذكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال ظهوره على القنوات الفضائية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بالقانون، وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية ( برنامج يحدث في مصر ) مع المحامي المذكور في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021، وبعد مطالعة حساب المحامي المشار اليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتضمن القرار: يُطلب المحامي محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة ، تتولى الإدارة القانونية تحديد موعدها واعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال و الأقوال والمنشورات من اخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.

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وتتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار اليها، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد اظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.وفيما يلي نص القرار:في 15/10/2021 ، بعد الاطلاع على قانون المحاماة :وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة :وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية ( برنامج يحدث في مصر ) مع أحد المحامين في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021 .وبعد مطالعة حساب المحامي المشار اليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .فقد قررنا :أولاً : يطلب المحامي / محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة ، تتولى الادارة القانونية تحديد موعدها واعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال و أقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال و الأقوال والمنشورات من اخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها ، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية .ثانياً : تتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار اليها ، و المجلس الأعلى للإعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة ، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد اظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.