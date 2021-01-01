عطل يصيب "إنستغرام" في عدة بلدان حول العالم

أعلن موقع Downdetector المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات عن عطل أصاب منصات "إنستغرام" اليوم في عدة بلدان حول العالم.
وتبعا للموقع فإن المشكلات في "إنستغرام" بدأت بالظهور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، وتم الإبلاغ عنها بشكل أساسي من مستخدمين في الولايات المتحدة، كما لوحظت مشكلات عند مستخدمين من كندا وعدة بلدان أوروبية من ضمنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
وأشار الموقع إلى أن معظم المستخدمين الذين اشتكوا من المشكلات عانوا من صعوبات في عمل التطبيق ومشكلات في الاتصال مع خوادمه، إضافة إلى مشكلات في عمل شريط الأخبار في التطبيق، ومشكلات في عمل موقع "إنستغرام" على الإنترنت، إضافة إلى مشكلات أخرى.
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