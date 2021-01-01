

مواصفات وأسعار هاتف Nokia G300 مواصفات وأسعار هاتف Nokia G300

أعلنت الآن شركة HMD المسؤولة عن إطلاق هواتف نوكيا عن أرخص هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G تحت مسمى Nokia G300 بسعر أقل من 200 دولار ومواصفات اقتصادية تتمثل في 3 كاميرات في الخلف ومعالج جيد من كوالكوم وبطارية تدعم الشحن السريع وغيرها من المواصفات الجيدة التي سأعرضها عليكم الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Nokia G300.



مواصفات هاتف نوكيا G300

تم الإعلان عن هذا الهاتف بالمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب معالج الرسوميات Adreno 619 ويعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من نوكيا بالإضافة إلى أن Nokia G300 يضم 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، ويتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل.



الهاتف Nokia G300 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وتدعم أيضا الوضع الليلي وخاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS وOZO الصوتي المحيط وإلغاء ضوضاء الرياح)، كما أن هذا الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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البطارية تأتي بسعة 4470 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف يتميز بمنفذ microSD مخصص لزيادة المساحة التخزينية (حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال 5G وكارت ميموري في نفس الوقت) ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع على الجانب في زر التشغيل كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Nokia G300الهاتف Nokia G300 سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 19 أكتوبر بسعر يبلغ حوالي 196 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.