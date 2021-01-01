

ريلمي تطرح Realme 8i فى أوروبا بهذا السعر | صور ريلمي تطرح Realme 8i فى أوروبا بهذا السعر | صور

طرحت اليوم شركة ريلمي الصينية، أحدث هواتفها الذكية Realme 8i فى أوروبا كما أعلنت مسبقاً، من الفئة الإقتصادية التى تستهدف عدد كبير من المستهلكين، و الذى ياتى فى لونين هما الأسود و البنفسجي.



و بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يحتوي هاتف ريلمي Realme 8i، على شاشة كبيرة من نوع LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD + وتغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100٪، بسرعة تحديث شاشة 120 هيرتز في الثانية.



ويمتلك هاتف ريلمي Realme 8i، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8، مصحوبة بكاميرا 2 ميجابكسل أحدهما أبيض وأسود للقطات العمودية، والآخر لصور الماكرو التي يصل ارتفاعها إلى 4 سم، ويأتي الهاتف مزود ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 18 وات.

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ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 8i، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، وسيكون الأول مع منصة Mediatek الجديدة، والتي تأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع من خلال فتحة microSD.ويتوفر هاتف ريلمي Realme 8i، بلونين هما الأسود والبنفسجي، مقابل سعر 199 يورو لنسخة 64 جيجابايت ما يعادل 3500 جنيه، و 219 يورو لنسخة 128 جيجابايت ما يعادل 4000 جنيه.و كشفت ريلمي عن خصم بقيمة 20 يورو عند شراء الهاتف بدءاً من اليوم حتي يوم 20 أكتوبر الجاري.