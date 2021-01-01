طرحت اليوم شركة ريلمي الصينية، أحدث هواتفها الذكية Realme 8i فى أوروبا كما أعلنت مسبقاً، من الفئة الإقتصادية التى تستهدف عدد كبير من المستهلكين، و الذى ياتى فى لونين هما الأسود و البنفسجي.
و بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يحتوي هاتف ريلمي Realme 8i، على شاشة كبيرة من نوع LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD + وتغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100٪، بسرعة تحديث شاشة 120 هيرتز في الثانية.
ويمتلك هاتف ريلمي Realme 8i، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8، مصحوبة بكاميرا 2 ميجابكسل أحدهما أبيض وأسود للقطات العمودية، والآخر لصور الماكرو التي يصل ارتفاعها إلى 4 سم، ويأتي الهاتف مزود ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 18 وات.
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التعليقات على ريلمي تطرح Realme 8i فى أوروبا بهذا السعر | صور
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