أعلنت شركة “وان بلس” الصينية عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة، وهو هاتف OnePlus 9RT، و هو هاتف مصمم بعناية من أجل المنافسة بشراسة فى فئة الهواتف القوية المخصصة للألعاب.
و بحسب موقع “جي إس إم آريتا” التقني، جاء هاتف OnePlus 9RT بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع Samsung E4 AMOLED، بدقة عرض 120 هيرتز فى الثانية، و نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.
يمتلك OnePlus 9RT معالجاً قوياً من نوع Snapdragon 888، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل البيانات.
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التعليقات على OnePlus تطلق 9RT رسمياً.. السعر و المواصفات | صور
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