

إحباط أكبر هجمة إلكترونية على يد مايكروسوفت.. تفاصيل إحباط أكبر هجمة إلكترونية على يد مايكروسوفت.. تفاصيل

نجحت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عملاقة البرمجيات فى العالم فى إحباط أحد أكبر الهجمات الإلكترونية فى تاريخها، والتى كانت تستهدف أكثر من 70 ألف جهاز كومبيوتر فى قارة آسيا.



و بحسب موقع “تك رادار” التقني، كشفت “مايكروسوفت” عن تصديها الشرس للهجمة الإلكترونية و إيقافها تماماً، بعدما كانت تستهدف خدمة (DDoS)، لم يقف الهجوم عند هذا الحد بل استهدف أحد عملائها في أوروبا، من خلال خدمة Azure للحوسبة السحابية، بنسبة 140% عن الهجوم السابق فى 2020



أما طبيعة عمل هجمات DDoS تكون بتضييق الخناق حول الضحية بـ“حركة مرور الإنترنت”، و التى تجبره فى النهاية على الإنقطاع عن الإنترنت، كما تنفذ هذه الهجمات ببرامج خبيثة، يتم التحكم بها عن بُعد، ولم تذكر مايكروسوفت اسم عميل Azure الذي جري استهدافه.

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أفصحت “مايكروسوفت” أن الهجمة الإلكترونية ضيقت النطاق على نظامها بـ 2.4 تيرابايت من البيانات كل ثانية (Tbps)، و استمرت الهجمة لأكثر من 10 دقائق، لتعيق أكثر من 2.4 تيرابايت في الثانية، و0.55 تيرابايت في الثانية، وأخيرا 1.7 تيرابايت في الثانية.ولكن نظام Azure كان قادرا على البقاء متصلا بالإنترنت رغم ذلك، بفضل استيعابه لعشرات التيرابايت من هجمات DDoS، و اكتشف العملاق الأمريكي هجمات DDoS زادت بنسبة 25% منذ عام 2020.قال أمير دهان مدير البرامج الأول في Azure التابعة لمايكروسوفت:"نشأت الهجمة من خلال 70 ألف مصدر فى دول متعددة مثل ماليزيا وفيتنام وتايوان واليابان والصين، وكذلك من الولايات المتحدة”.و تابع:"على الرغم من كونه أحد أكبر الهجمات على مايكروسوفت، إلا أنه لم يكن أكبر هجوم DDoS على الإطلاق.قد تستخدم الاختراقات كغطاء للهجمات الثانوية التي تنشر البرامج الضارة وتسلل لأنظمة الشركة".