نجحت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عملاقة البرمجيات فى العالم فى إحباط أحد أكبر الهجمات الإلكترونية فى تاريخها، والتى كانت تستهدف أكثر من 70 ألف جهاز كومبيوتر فى قارة آسيا.
و بحسب موقع “تك رادار” التقني، كشفت “مايكروسوفت” عن تصديها الشرس للهجمة الإلكترونية و إيقافها تماماً، بعدما كانت تستهدف خدمة (DDoS)، لم يقف الهجوم عند هذا الحد بل استهدف أحد عملائها في أوروبا، من خلال خدمة Azure للحوسبة السحابية، بنسبة 140% عن الهجوم السابق فى 2020
أما طبيعة عمل هجمات DDoS تكون بتضييق الخناق حول الضحية بـ“حركة مرور الإنترنت”، و التى تجبره فى النهاية على الإنقطاع عن الإنترنت، كما تنفذ هذه الهجمات ببرامج خبيثة، يتم التحكم بها عن بُعد، ولم تذكر مايكروسوفت اسم عميل Azure الذي جري استهدافه.
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التعليقات على إحباط أكبر هجمة إلكترونية على يد مايكروسوفت.. تفاصيل
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