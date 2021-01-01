

خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

تسمع بين الحين و الآخر أن عملاق التواصل الاجتماعي فى العالم “فيسبوك”، يسمع ويرى ما نبحث أو نتحدث عنه، لمن هل خطر ببالك أن المنصة الأشهر تجهز لإستخدام أنظمة ذكاء صناعي جديدة ترى و تسمع كل ما تفعله.



و بحسب موقع “ ذا فيرح”، تنفق شركة فيسبوك كل ما هو غالى و نفيس علي الواقع المعزز، لذلك كان القرار بتتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك لتوفير منتجات مناسبة لهم.



و تتم عملية تطوير أنظمة التحليل لحياة الأشخاص، باستخدام كل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه، لمساعدتهم في المهام اليومية.

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تحدثت عالمة أبحاث الذكاء الصناعي في فيسبوك “كريستين جرومان”:"عن التخطيط المستمر من أجل الواقع المعزز..نرغب أن نستطيع فعل ذلك..سنستفيد من هذه الأبحاث".بينما لم تكشف جرومان عن آثار هذه التقنيات على الخصوصية وحماية سرية معلومات المستخدمين.