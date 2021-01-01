خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

صورة الخبر: خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة
خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

تسمع بين الحين و الآخر أن عملاق التواصل الاجتماعي فى العالم “فيسبوك”، يسمع ويرى ما نبحث أو نتحدث عنه، لمن هل خطر ببالك أن المنصة الأشهر تجهز لإستخدام أنظمة ذكاء صناعي جديدة ترى و تسمع كل ما تفعله.

و بحسب موقع “ ذا فيرح”، تنفق شركة فيسبوك كل ما هو غالى و نفيس علي الواقع المعزز، لذلك كان القرار بتتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك لتوفير منتجات مناسبة لهم.

و تتم عملية تطوير أنظمة التحليل لحياة الأشخاص، باستخدام كل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه، لمساعدتهم في المهام اليومية.

تحدثت عالمة أبحاث الذكاء الصناعي في فيسبوك “كريستين جرومان”:"عن التخطيط المستمر من أجل الواقع المعزز..نرغب أن نستطيع فعل ذلك..سنستفيد من هذه الأبحاث".

بينما لم تكشف جرومان عن آثار هذه التقنيات على الخصوصية وحماية سرية معلومات المستخدمين.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97037

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager