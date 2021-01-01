تسمع بين الحين و الآخر أن عملاق التواصل الاجتماعي فى العالم “فيسبوك”، يسمع ويرى ما نبحث أو نتحدث عنه، لمن هل خطر ببالك أن المنصة الأشهر تجهز لإستخدام أنظمة ذكاء صناعي جديدة ترى و تسمع كل ما تفعله.
و بحسب موقع “ ذا فيرح”، تنفق شركة فيسبوك كل ما هو غالى و نفيس علي الواقع المعزز، لذلك كان القرار بتتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك لتوفير منتجات مناسبة لهم.
و تتم عملية تطوير أنظمة التحليل لحياة الأشخاص، باستخدام كل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه، لمساعدتهم في المهام اليومية.
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التعليقات على خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة
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