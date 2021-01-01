أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Oppo K9s والذي سيأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة، في يوم 20 أكتوبر المقبل، بعد إطلاق هاتف Oppo K9 Pro منذ أسابيع قليلة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo K9s سيأتي بشاشة قياس 6.59 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض Full HD+، بسرعة تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب في أعلى يسار الشاشة، للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.
وسيقدم هاتف Oppo K9s بكاميرا ثلاثية، الأساسية منها دقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابيكسل، والثالثة ماكرو لتصوير الأشياء القريبة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
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التعليقات على أوبو تعلن الموعد الرسمي لـ هاتف Oppo K9s.. مواصفات
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