

في أطول مهمة فضائية للصين.. 3 رواد بينهم امرأة في أطول مهمة فضائية للصين.. 3 رواد بينهم امرأة

تستعد الصين لإرسال 3 رواد فضاء للعيش في محطتها الفضائية لمدة 6 أشهر، في خطوة بارزة لبرنامج الفضاء الصيني الذي يتقدم بسرعة في السنوات الأخيرة.



وستكون هذه أطول مهمة فضائية صينية مأهولة على الإطلاق، وستحقق رقما قياسيا لأكبر وقت يقضيه رواد الفضاء الصينيون في الفضاء، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس.



ومن المتوقع إطلاق سفينة الفضاء "شنتشو-13" إلى الفضاء على متن صاروخ "لونغ مارش -2 اف" في وقت مبكر من صباح السبت من مركز جيوتشيوان لاطلاق الأقمار الاصطناعية على أطراف صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

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وعاد في سبتمبر الماضي إلى الأرض، أول طاقم عمل في وكالة الفضاء الصينية لمدة 90 يوما.والطاقم الجديد يضم اثنين من المخضرمين في السفر إلى الفضاء، فالطيار تشاي تشيغانغ (55 عاما) نفد أول عملية سير في الفضاء للصين.وأجرت وانغ يابينغ (41 عاما)، المرأة الوحيدة في المهمة تجارب عدة بالفضاء، وقادت فصلا علميا في الوقت الفعلي أثناء السفر على متن إحدى محطات الفضاء التجريبية السابقة للصين.وسيسافر يي غوانغفو (41 عاما) إلى الفضاء للمرة الأولى.ومن المتوقع أن تواصل المهمة عمل الطاقم الأولي، الذي أجرى عمليتي سير في الفضاء، وثبّت ذراعا ميكانيكيا بطول 10 أمتار (33 قدما)، وأجرى مكالمة بالفيديو مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.وقال نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، لين شيتشيانغ، إنه تم تزويد الصاروخ بالوقود وجاهز للطيران.وتابع في مؤتمر صحفي: "لقد خضعت جميع الأنظمة التي تقوم بمهمة "شنتشو-13" إلى بروفة شاملة. طاقم المهمة فى حالة جيدة واستعداداتنا قبل الانطلاق في محلها".