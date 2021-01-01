بشكل جديد.. نوكيا تعيد طرح هاتف عمره "20 عاما"

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بشكل جديد.. نوكيا تعيد طرح هاتف عمره "20 عاما"

تعتزم شركة نوكيا للهواتف المحمولة إعادة إطلاق هاتفها الشهير "نوكيا 6310"، بشكل جديد بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاقه.

وقالت نوكيا إن الهاتف الجديد سيكون في شكل الهاتف القديم، مع بطارية بعمر أطول، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

ولم تنس الشركة إضافة لعبة (Snake) الشهيرة إلى الطراز الجديد، علما أنها كانت عامة بارزة على الهاتف القديم عند إطلاقه عام 2001.

وفرضت التطورات التكنولوجية نفسها على الهاتف الجديد، إذ ستكون الأزرار أكبر مما سبق، كما أن القائمة في الشاشة ستكون أكبر من أجل تسهيل القراءة.

ومن المقرر أن تكون الشاشة أكبر بنحو 2.8 بوصة مقارنة بالنسخة السابقة.

وسيحتوي الجهاز الجديد على راديو "أف أم" اللاسلكي، بما يساعد المستخدم على الاستماع للإذاعات التي يفضلها.

وقال متحدث باسم نوكيا إن الحنين إلى الماضي يجعل من هاتف "نوكيا 6310" منشطا مثاليا.
وأضاف أنه تم تحديث الهاتف لكي يلائم الاحتياجات الجديدة.

وسيكون بمقدور المستخدمين استعمال الهاتف لأسابيع متواصل بعد شحن الهاتف مرة واحدة، ويمكن أن تنفد شحنة البطارية بعد 21 يوما إذا تركت في وضع الاستعداد.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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