روسيا تستعرض روبوتاتها التي تحرس المطارات الفضائية

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روسيا تستعرض روبوتاتها التي تحرس المطارات الفضائية

نشر رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين مقطع فيديو قصيرا استعرض فيه ربوت "ماركر" المخصص لحماية مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وفي المنشور الذي ظهر فيه الربوت على "تليغرام" قال روغوزين: "ربوت ماركر في حالة تأهب في مطار فوستوتشني الفضائي".

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا قد باشرت باستخدام روبوتات "ماركر" لتعمل على حماية مطار "فوستوتشني"، وأن هذه الروبوتات تعمل بآلية التحكم عن بعد وبآلية التحكم الذاتي، ويمكنها اكتشاف المتسللين إلى المطار واعتراضهم، وحماية المطار من العمليات الإرهابية، وكذلك مواجهة الدرونات التي قد تتسلل نحو المطار.

وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة Android Technology ، وتتحرك هذه الروبوتات على عربات مجنزرة أو مدولبة لتنفيد العمليات القتالية في المناطق الوعرة أو صعبة الوصول.

وزودت هذه الروبوتات بأجهزة توجيه متطورة يمكن ربطها بأجهزة التوجيه التي تركب على مناظير بنادق الجنود، ليعمل كل منها كجندي إضافي قادر على التعامل ناريا مع قوات العدو، وتم تسليحها برشاش آلي متوسط، وصواريخ موجهة مضادة للأفراد والعربات العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم

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