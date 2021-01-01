

لكزس LX 600 الجيل الجديد يحصل على نسخة تضاريس وعرة في اليابان لكزس LX 600 الجيل الجديد يحصل على نسخة تضاريس وعرة في اليابان

المربع نت – بعد يوم من تدشين لكزس LX الجيل الرابع الجديد كلياً في السعودية بفئة إف سبورت الرياضية الجديدة وفئة VIP الأكثر فخامة، كشفت العلامة اليابانية الفاخرة عن نسخة تضاريس وعرة مخصصة للسوق الياباني.



وتتميز هذه النسخة بإطارات أكثر سماكة وملاءمة للتضاريس الوعرة، كما حصلت على ثلاثة أقفال تفاضلية، مقارنة بقفل تفاضلي واحد خلفي محدود الانزلاق من طراز Torsen للفئات الأخرى.



كما تتميز فئة LX التضاريس الوعرة بلمسات جمالية حصرية مثل الطلاء الرمادي الداكن المميز ولمسات رمادية معدنية داكنة للشبك الجديد.

لنأمل برؤية هذه الفئة في أسواقنا العربية، وستتوفر لكزس LX الجديدة بمحرك 3.5 لتر توين تيربو بقوة 409 حصان، بينما ستحصل بعض الأسواق مثل روسيا على محرك 3.3 لتر 6 سلندر ديزل بقوة 305 حصان وعزم 516 نيوتن متر.



