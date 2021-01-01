المربع نت – بعد يوم من تدشين لكزس LX الجيل الرابع الجديد كلياً في السعودية بفئة إف سبورت الرياضية الجديدة وفئة VIP الأكثر فخامة، كشفت العلامة اليابانية الفاخرة عن نسخة تضاريس وعرة مخصصة للسوق الياباني.
وتتميز هذه النسخة بإطارات أكثر سماكة وملاءمة للتضاريس الوعرة، كما حصلت على ثلاثة أقفال تفاضلية، مقارنة بقفل تفاضلي واحد خلفي محدود الانزلاق من طراز Torsen للفئات الأخرى.
كما تتميز فئة LX التضاريس الوعرة بلمسات جمالية حصرية مثل الطلاء الرمادي الداكن المميز ولمسات رمادية معدنية داكنة للشبك الجديد.
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التعليقات على لكزس LX 600 الجيل الجديد يحصل على نسخة تضاريس وعرة في اليابان
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