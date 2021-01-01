لاندروفر ديسكفري تحصل على إصدار “ميتروبوليتان” 2023 الأكثر فخامة للموديل

المربع نت – حصلت لاندروفر ديسكفري على إصدار “ميتروبوليتان” 2023 الأكثر فخامة على الإطلاق في المجال مع فتح باب الطلب عليه في السوق الأمريكي.
وحصل الإصدار على جنوط 22 إنش بلمسات رمادية براقة، مع لمسات فضية أنيقة على المصدات الأمامية والخلفية ضمن تحديثات خارجية أخرى.
في الداخل نرى زخرفات تيتانيوم متعددة، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بشكل قياسي، ومقود يمكن تدفئته وتهويته، ومبرد صغير، ونظام تحكم مناخي بأربع مناطق.
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