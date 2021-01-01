

زيادات على بيجو 3008 تصل إلى 6 آلاف جنيه زيادات على بيجو 3008 تصل إلى 6 آلاف جنيه

كشفت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر عن زيادة في أسعار بيجو 3008 موديل 2022 تتراوح بين 5 و 6 آلاف جنية على جميع الفئات المطروحة في الأسواق المحلية.



وتأتي أسعار بيجو 3008 الفئة الأولى 525 ألف جنيه بدلاً من 519 ألفاً والفئة الثانية 575 ألفاً بدلاً من 569 ألفًا، وجاءت الفئة الثالثة 650 ألفاً بدل 645 ألفًا، وصعدت الفئة الرابعة إلى 650 ألفاً بدلاً من 645 ألفاً، وسعرت الفئة الخامسة 700 ألف بدلاً من 695 ألفاً، و جاءت الفئة الأعلى تجهيزا 705 آلاف .





مواصفات بيجو 3008 موديل 2022



تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر, بقوة 165 حصان, و عزم دوران 240 نيوتن متر , مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر.

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وجاءت مواصفات الأمان موحدة في جميع الفئات، حيث تأتي بـ6 آيرباج، ABS، EBD، بالإضافة إلى عدة تجهيزات أخرى مثل نظام صعود الشواهق HAC، وبرامج ESP الخاص بالتوازن الإلكتروني، وبرنامج دعم الفرامل AFU، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة. وجاءت السيارة بالعديد من التجهيزات بدايةً من الفئة الأولى يأتي في مقدمتها LED، ونظام wireless charger، وتكييف أوتوماتيك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا ركن 180 درجة، وسقف أسود، ومرايا جانبية سوداء.وتزيد فئة ألور باك، بجنوط 18 بوصة وسقف بانوراما، و”فتح “الشنطة” كهربائياً، فيما تتوافر الفئة الثالثة “جي تي”، بـ بنظام FULL LED SYSTEM، وكراسي كهربائية مع إمكانية تسخينها و5 وظائف للمساج، وفرش جلد NAPAأحمر وأسود وغيرها من الإمكانات.أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً، فتزيد عن الفئات السابقة بجنوط 19 بوصة، وكاميرا ركن أمامية وخلفية، وركن وخروج من الركن بطريقة ذاتية، و”بلاك باك” خارجي، ونظام ترفيهي متميز وشاشة 10 بوصة.