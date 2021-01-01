كشفت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر عن زيادة في أسعار بيجو 3008 موديل 2022 تتراوح بين 5 و 6 آلاف جنية على جميع الفئات المطروحة في الأسواق المحلية.
وتأتي أسعار بيجو 3008 الفئة الأولى 525 ألف جنيه بدلاً من 519 ألفاً والفئة الثانية 575 ألفاً بدلاً من 569 ألفًا، وجاءت الفئة الثالثة 650 ألفاً بدل 645 ألفًا، وصعدت الفئة الرابعة إلى 650 ألفاً بدلاً من 645 ألفاً، وسعرت الفئة الخامسة 700 ألف بدلاً من 695 ألفاً، و جاءت الفئة الأعلى تجهيزا 705 آلاف .
مواصفات بيجو 3008 موديل 2022
تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر, بقوة 165 حصان, و عزم دوران 240 نيوتن متر , مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر.
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التعليقات على زيادات على بيجو 3008 تصل إلى 6 آلاف جنيه
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