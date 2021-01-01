

توك توك الجونة.. حاجة تانية! موسيقى هادية وألوان.. والدفع بالفيزا! توك توك الجونة.. حاجة تانية! موسيقى هادية وألوان.. والدفع بالفيزا!

تخيل معي أنك بداخل إحدى محال الهايبر ماركت بعد أن انتهيت من شراء مستلزماتك فأمسكت بهاتفك وفتحت إحدى تطبيقات النقل الذكي لتطلب وسيلة تنقلك إلى منزلك فطلبت ” توك توك ” …



التطبيق أظهر لك مجموعة من البيانات مصحوبة بصورة السائق وقيمة المبلغ المتوقع للرحلة ليصل إليك بعد دقائق توك توك زاهي الألوان مزين برسومات مبهجة تنطلق منه موسيقى هادئة يصحبها صوت أم كلثوم ، ويقوده شخص بالغ يقف أمامك في هدوء دون أن يدهس قدمك أو يتأرجح حولك صارخاً ” توك توك يا استااااذ ”.



هذه الصورة الوردية الحالمة ليست مشهد من فيلم خيال علمي؛ وإنما هي واقع موجود منذ أعوام في مدينة الجونة بالغردقة ومن أهم مستخدميه السياح والمشاهير خاصةً في موسم المهرجان السنوي حيث يزداد أعداد رواد المنتجع في هذا الوقت، ومع احتياجهم لوسيلة تنقل سريعة وآمنة ولكن بشكل أكثر تطورًا عن الشكل النمطي للتوك توك جاء التفكير في تطوير الشكل التقليدي.

البداية جاءت من خلال شركات النقل السياحي العاملة في الجونة والتي وضعت قواعد تنظم الاستخدام أولها هو عمل مقابلات للسائقين الراغبين للعمل واختبارات للقيادة مع تقديم أوراق ترخيص التوك توك ورخصة القيادة ، وهذا ينفي قيادة الأطفال كما يضمن التزام السائق بقواعد المرور داخل المدينة بالإضافة إلى تحديد سرعته ب ٤٠ كم / ساعة.ومع نجاح الفكرة قامت تطبيقات النقل الذكي عبر الهاتف بضم خدمة التوك توك إلى قائمة مركباتها على أن تعمل داخل الجونة فقط وتتيح الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، وهو ما سمح بانتشار الخدمة بشكل أسرع، ومع دخول موسم المهرجان يزداد الطلب على الخدمة ويتنوع طالبيها خاصة بعد توفر كل سبل الحماية والأمان فيها من خلال متابعتها عن طريق ال GBS ووجود خدمة عملاء لمتابعة الشكاوى.محاولة تطوير وتحسين خدمة التوك توك تتكرر طوال الوقت بشكل مؤسسي أحياناً كما هو الحال في الجونة ومن قبلها عندما ظهر تطبيق مخصص للتوك توك منذ سنوات ولكن واجهته مشكلة الترخيص.وأحياناً أخرى تأتي محاولات فردية من السائقين مثل أحمد علي – صاحب توك توك – يقول : ” كنت عامل باقة ب ٤٠٠ جنيه فى الشهر وبفتح للناس واى فاى ومعطر التوك توك ومظبطه ” ، أما عمرو فأنشأ صفحة على الفيسبوك باسم توك توك المشاهير يقدم من خلالها خدمات النقل داخل منطقة شبرا مصر بالقاهرة ستجد من خلالها أرقام للتواصل وبريد إلكتروني ليصلك توك توك مزود بخدمات الواي فاي ووصلات متنوعة لشحن بطاريات الهواتف المحمولة بالإضافة إلى خدمة الميني ماركت داخله حيث ستجد مجموعة متنوعة من الشيكولاتة المستوردة وبعض المشروبات والسجائر.وفي ظل هذه المحاولات كانت الحكومة الحالية قد أعلنت في يونيو الماضي عن مبادرة لبدء تقنين أوضاع التوك توك وفتح باب الترخيص لها من خلال وزارة الداخلية على أن يتم حظرها داخل عواصم المحافظات مع إنشاء مواقف خاصة لها على أطراف القرى.فهل توافق بعد نجاح تجربة ” توك توك الجونة ” وتزايد أعداد المركبات المرخصة أن يتم تعميم الخدمة داخل تطبيقات النقل الذكي بجميع المحافظات؟…



