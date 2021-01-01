

5 آلاف جنيه زيادة على أسعار فورد فوكاس 5 آلاف جنيه زيادة على أسعار فورد فوكاس

أعلنت فورد أوتو جميل، الوكيل الرسمي لعلامة فورد الأمريكية في مصر، عن زيادة أسعار سيارتها فورد فوكاس بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.



وتأتى فوكاس بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



تمتاز السيارة الجديدة بخاصية Auto Hold لتثبيت السيارة تلقائيا في المنحدرات لتجنب تحركها في حالة عدم ضغط الفرامل؛ فضلًا عن مصابيح ضباب متأقلمة للإنارة مع المنحنيات Adaptive cornering fog lamps.

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ولمزيد من الأمان تم تزويد الفئة الأعلى من السيارة بنظام التنبيه في حاله الخروج من المسار Lane Departure Warning، وتنبيه في حالة اقتراب خطر الاصطدام Collision mitigation system.فوكاس الجديدة تقدم بالعديد من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية بعدد ٦ وسائد أمامية وجانبية، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل يد كهربائية سهلة التحكم.أما كماليات السيارة تتمثل في تكييف أوتوماتيك ثنائي مع إمكانية للتحكم في درجة الحرارة لكل نطاق من السيارة على حدة، شاشة ٨ بوصه للتحكم فى أنظمه الترفيه والخرائط.ويتوفر بالفئات الأعلى تجهيزًا نظام صوتي B&O مكون من 10 سماعات، شاشه ضوئية بأعلى التابلوه لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.كما ويتوفر بالنسخة عالية التجهيزات شاشة كاملة بالعدادات مقاس 12 بوصة، فتحه سقف بانورامية.