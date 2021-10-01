

كيف يغلق سوق الذهب اليوم الجمعة بعد قفزة الأسعار؟ كيف يغلق سوق الذهب اليوم الجمعة بعد قفزة الأسعار؟

بعد القفزة الكبيرة التي حققها الذهب خلال الـ 48 ساعة الماضية، بغلق سوق الذهب العالمي اليوم الجمعة وسط توقعات بتغيرات الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل ترقب بعض الأحداث الاقتصادية في بعض الدول والتى نستعرضعا فى السطور التالية.



ومن المقرر اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع في ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولي



وبشأن السوق المصري، شهدت أسعار الذهب قفزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لتسجل ارتفاعات بلغت 15 جنيها في كل عيار من الأعيرة الذهب المتداولة في السوق، حيث شهدت الأسعار العالمية للمعدن النفيس تحركات ملحوظة نحو الارتفاع لتسجل الأونصة 40 دولارا زيادة خلال 48 ساعة بسبب ارتفاع مستويات التضخم.



سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية ارتفع من 1760 دولار بنهاية تداولات الثلاثاء إلى 1800 دولار مع فتح التداول اليوم الخميس، حيث لاقي الذهب دعما كبيرا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.



أسعار الذهب لعيار 21 ارتفعت من مستوي 770 جنيها إلى مستويات 785 جنيها بدون إضافة مصنيعة، وهنا الزيادة المسجلة حتى الآن وصلت إلى 15 جنيها مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القادمة.



سعر الذهب عيار 18 شهد أيضا زيادة ملحوظة من 657 جنيها للجرام وصولا إلى 672 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع إشارات إلى تراجع من حيث حجم المشتريات في السوق مع حدوث الزيادة في سعر الذهب