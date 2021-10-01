أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات . ‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات. ‎‏‎الباذنجان العروس 7 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه. ‎الجوافة 9 جنيهات. ‎بلح بارحى 34 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‎‏‎كمثرى ثلاجه 19 جنيها ‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها. ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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