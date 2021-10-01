تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 10 جنيهات.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
الباذنجان العروس 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
الجوافة 9 جنيهات.
بلح بارحى 34 جنيها.
كمثرى لبنانى 25 جنيها.
كمثرى ثلاجه 19 جنيها
الباميا الخضراء 20 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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التعليقات على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
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