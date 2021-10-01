أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.
‎الجوافة 9 جنيهات.
‎بلح بارحى 34 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎كمثرى ثلاجه 19 جنيها
‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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