أنربك: 148 مليون دولار استثمارات زيادة إنتاج البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتان

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية البناء على ما تملكه شركات تشغيل مصافى التكرير المصرية من خبرات وتاريخ عريق وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولى والسوق المحلى وكيانات التكرير مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثمارى تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل.
وأوضح الوزير، خلال الجولة التفقدية بعدد من مشروعات التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الأسكندرية، أن مصفاة تكرير العامرية للبترول بما تشهده حالياً من تطوير لديها فرصة كبيرة لتكون أحد الكيانات المتخصصة فى إنتاج عدد من المنتجات البترولية التى تخدم توسعات السوق المحلى وتواكب التطورات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.
وأضاف المهندس مبروك عبدالله رئيس شركة العامرية للبترول، أنها تشهد تطوراً حقيقياً تتوافر له كل مقومات النجاح من خلال ما توفره استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة طاقات التكرير، حيث تنفذ العامرية على مدار العامين الماليين الحالى والقادم عدداً من المشروعات المتنوعة، منها مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
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