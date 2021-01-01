

لا تقطعيه من الجنب.. خطأ شائع في فتح الفينو يُسقط الحشوات لا تقطعيه من الجنب.. خطأ شائع في فتح الفينو يُسقط الحشوات

بيد أن الفينو عنصر أساسي في وجبة إفطار الأطفال، إذ دائمًا ما تلجأ الأمهات إليه في إعداد سندويتشات صغارها، لذلك دائمًا ما تهتم بشأن طريقة عمل الفينو ونظافته أو تكلفته، ولكن ما سنفاجئك به، أن قطع العيش الفينو من الجنب بالأساس أمر خاطيء، فعلى الرغم من أنه يمكن أن تكونين قضيتِ سنوات تفتحي الفينو من الجنب لتضعين الحشو، إلا أن هذه الطريقة أثبتت عدم فاعليتها مع الوقت، إذ غالبًا ما يقع حشو السندويتشات داخل اللانش بوكس الخاص بالطفال، أو داخل الكيس البلاستيكي الذي يحفظ السندويتشات.



أفضل طريقة لقطعه، هي حشوه وهو مغلق، عن طريق جلب سكين ومقوار، واقطعي أعلى جزء به، ثم ادخلي المقوار، ليصبح هناك فراغًا بالداخل يسمح بدخول الحشو، ومن ثم ادخلي الحشو بأكمله.



تلك الطريقة تحمي العيش من الفرولة والتفتت، كما تحافظ أيضًا على تماسكه، دون أن يسقط الحشو.

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طريقة لجعل الفينو طازجًا لأطول فترةولكي تحافظين على ذلك الخبز طازجًا لفترة أطول، يمكنك اتباع بعض الخطوات السهلة، أولًا عليك إحضار أكياس بلاستيكية، ومن ثم ضعي الخبز بداخلها، دون ضغط، بحيث أن يصبح معدولًا، وبعد أن تضعيه في أكياس بلاستيكية، احكمي غلقها جيدًا، ثم ضعيها في الفريزر، بعيدًا عن اللحم والدجاج، أو أي مجمدات، حتى لا تتسرب المياه الناتجة عن الثلج للكيس، وأيضًا لأن الفينو من السهل أن يأخذ من رائحة الطعام الذي بجانبه.عندما تريدين استخدامه، اخرجيه من الفريزر، واتركيه يفك تمامًا في درجة حرارة الغرفة، دون أي تسخين، حتى لا يجف، ثم افتحِ الفينو بسكين ومن ثم احشيه ويلف مرة جديدة بالأكياس حتى يبقى طازج لحين التقديم.