بيد أن الفينو عنصر أساسي في وجبة إفطار الأطفال، إذ دائمًا ما تلجأ الأمهات إليه في إعداد سندويتشات صغارها، لذلك دائمًا ما تهتم بشأن طريقة عمل الفينو ونظافته أو تكلفته، ولكن ما سنفاجئك به، أن قطع العيش الفينو من الجنب بالأساس أمر خاطيء، فعلى الرغم من أنه يمكن أن تكونين قضيتِ سنوات تفتحي الفينو من الجنب لتضعين الحشو، إلا أن هذه الطريقة أثبتت عدم فاعليتها مع الوقت، إذ غالبًا ما يقع حشو السندويتشات داخل اللانش بوكس الخاص بالطفال، أو داخل الكيس البلاستيكي الذي يحفظ السندويتشات.
أفضل طريقة لقطعه، هي حشوه وهو مغلق، عن طريق جلب سكين ومقوار، واقطعي أعلى جزء به، ثم ادخلي المقوار، ليصبح هناك فراغًا بالداخل يسمح بدخول الحشو، ومن ثم ادخلي الحشو بأكمله.
تلك الطريقة تحمي العيش من الفرولة والتفتت، كما تحافظ أيضًا على تماسكه، دون أن يسقط الحشو.
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التعليقات على لا تقطعيه من الجنب.. خطأ شائع في فتح الفينو يُسقط الحشوات
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