

العناية بالشعر.. 3 أقنعة من البصل لمنع تساقط الشعر ولمعانه العناية بالشعر.. 3 أقنعة من البصل لمنع تساقط الشعر ولمعانه

من منا لا يريد شعرًا صحيًا وخالٍ من التجعد؟ بينما تستمرين في البحث عن منتجات عالية الجودة لعلاج تساقط الشعر، يمكن أن يكون الحل هو اللجوء إلى الطبيعة.



يمكن أن يسبب تساقط الشعر أو الصلع المبكر أو المشاكل الأخرى المتعلقة بالشعر قلقًا شديدًا، في حين أن العوامل البيئية والجينات تساهم في تساقط الشعر، فإن عدم وجود نظام غذائي سليم ومغذي يمكن أن يكون أيضًا عاملاً رئيسياً، وبما أن جميع الإجابات تكمن في الطبيعة، فقد يكون البصل مفيد فى هذه الحالة.



قد نكره الرائحة النفاذة للبصل، لكن للبصل تأثيرًا جيدًا على الشعر، فالبصل يحتوي على معادن وخصائص طبية مفيدة لمرضى السكري، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟ كما أنه يعالج تساقط الشعر ويقلل من ترققه ويغذي فروة الرأس.

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فى التقرير التالى يوضح موقع "pink villa" 3 أقنعة للشعر بالبصل يمكنك استخدامها لمكافحة مشاكل الشعر والعناية الجيدة به:عصير بصل خاميمكن أن يؤدي تطبيق عصير البصل الخام مباشرة على فروة رأسك إلى تعزيز نمو شعرك، فهو سوف يغذي فروة الرأس ويحفز إنتاج الكولاجين، أولاً، بناءً على طول شعرك، لاستخدامه خذي بصلتين أو ثلاث بصل، اقطعيها وضعيها في المطحنة، واخرجي العصير وضعيه على فروة رأسك قبل تركه لمدة 30 دقيقة، واشطفيه بشامبو خفيف ويمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.قناع البصل والبيضالبيض غني بالبروتين ويساعد في تعزيز نمو الشعر، و لهذه الطريقة، اخلطي بيضة مع عصير البصل جيدًا، وضعي الخليط على طول الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل، واغسلي شعرك بشامبو خفيف تحت الماء البارد، فكل من البيض والبصل مفيدان للشعر.البصل وزيت جوز الهندبينما كنا نستخدم زيت جوز الهند على مر العصور لنمو الشعر، فإن إضافة عصير البصل إليه يمكن أن يزيد من الفعالية الكلية، كلاهما يعمل كمغذي لأن زيت جوز الهند يمكن أن يخترق فروة الرأس ويشفي البصيلات من الداخل، امزجى ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من عصير البصل، وضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لأكثر من 30 دقيقة، واغسليه بشامبو لطيف.